Samsun'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
06.11.2020 01:01 | Son Güncelleme: 06.11.2020 01:04
Samsun'un Atakum ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan motosiklette bulunan kişi öldü, sürücüsü ağır yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan motosiklette bulunan kişi öldü, sürücüsü ağır yaralandı.
İlçenin Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda seyir halinde olan Mert Kaplan yönetimindeki 55 AEJ plakalı motosiklet, refüjdeki ağaca çaptı.
Kazada sürücü ağır yaralanırken motosiklette bulunan Sümeyye Akyürek olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün