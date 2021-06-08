Samsun'da motosiklet kamyonla çarpıştı: 1 yaralı
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Samsun'da motosiklet kamyonla çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da motosiklet kamyonla çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da motosikletin kamyona çarparak devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da motosikletin kamyona çarparak devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Asarcık yolu üzeri Yılanlıdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner İ. idaresindeki 55 ANV 24 plakalı motosiklet taş ocağı girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek Ferhat K. yönetimindeki 61 K 21795 plakalı kamyonun sağ arka teker kısmına çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Caner İ. 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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