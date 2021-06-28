Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat G. idaresindeki 55 ADF 614 plakalı motosiklet, Sefai K. yönetimindeki 55 ABG 145 plakalı otomobile yandan çaptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Murat G. 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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