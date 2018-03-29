Samsun'da Motosiklet Hırsızları Tutuklandı
Samsun'da, motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Samsun'da, motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde Furkan Y. ile Küçükkolpınar Mahallesi'nde Erdal İ, polise başvurarak motosikletlerinin çalındığını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, hırsızlığı A.K. (17) ile U.Y'nin (17) gerçekleştirdiğini belirledi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Motosikletler ise bulunarak sahiplerine teslim edildi.