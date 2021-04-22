Samsun'da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Samsun'da motosikletin kavşakta devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da motosikletin kavşakta devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Gebi Caddesi Kireçtepe Parkı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantada kurye olarak çalışan Yunus Emre Kabadayı idaresindeki 55 AAR 643 plakalı motosiklet kavşakta devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kabadayı, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı