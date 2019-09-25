Samsun'da motosikle park halindeki romörka çarptı: 1 ölü

Samsun'da motosikle park halindeki romörka çarptı: 1 ölü

Samsun'da motosikleti ile seyir halinde olan 21 yaşındaki genç, park halinde olan traktör romörküne çarptığı kazada hayatını kaybetti.

25.09.2019 11:15
Samsun'da motosikle park halindeki romörka çarptı: 1 ölü

Samsun'da motosikleti ile seyir halinde olan 21 yaşındaki genç, park halinde olan traktör romörküne çarptığı kazada hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Kahyalı Mahallesi'nin Çiftlik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan 21 yaşındaki Burhan Karaca, motosikletiyle seyir halindeyken park halindeki traktör romörküne çarptı. Kazada, ağır yaralanan Burhan Karaca kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.