Samsun'da Motorlu Taşıt Sayısı 16 Bin 446 Arttı

Samsun'da 2018 yılı Ağustos ayı sonunda trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı, bir önceki yıla göre 16 bin 446 adet artarak 349 bin 848'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından motorlu kara taşıt sayısı istatistikleri açıklandı. Açıklamada şu bilgiler verildi: "Samsun'da 2018 yılı Ağustos ayı sonunda trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı bir önceki yıla göre 16 bin 446 adet artarak 349 bin 848'e ulaşmıştır. 2018 yılı Ağustos ayı itibariyle Samsun'daki toplam 349 bin 848 motorlu kara taşıtının yüzde 48,3'ü (16 bin 933 adet) otomobil, yüzde 3,9'u (13 bin 491 adet) minibüs, yüzde 0,4'ü (bin 552 adet) otobüs, yüzde 19,2'si (67 bin 108 adet) kamyonet, yüzde 2,9'u (10 bin 197 adet) kamyon, yüzde 10,4'ü (36 bin 486 adet) motosiklet, yüzde 0,2'si (603 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 14,7'si (51 bin 478 adet) de traktörlerden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra Samsun'da Ağustos ayında 9 bin 341 adet taşıtın devri yapılmıştır. Devri yapılan taşıtlar içerisinde, yüzde 67 ile ilk sırada yer alan otomobili, yüzde 17,2 ile kamyonet, yüzde 4,8 ile traktör takip etti."

Açıklamada ayrıca, 2018 Ağustos ayı sonu itibariyle Türkiye'de 22 milyon 770 bin 658 adet trafiğe kayıtlı araç olduğu belirtildi. - SAMSUN