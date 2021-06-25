Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 21 bin 502 adet arttı
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Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 21 bin 502 adet arttı

Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 21 bin 502 adet arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) raporuna göre Samsun'da mayıs ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 1191 adet (yüzde 0,3), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 21 bin 502 adet (yüzde 5,9) artarak 386 bin 699 adete ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) raporuna göre Samsun'da mayıs ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 1191 adet (yüzde 0,3), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 21 bin 502 adet (yüzde 5,9) artarak 386 bin 699 adete ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerinden "Samsun trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları" konusunda bir basın bülteni hazırladı. Samsun'da 2021 yılı Mayıs ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 1 191 adet (yüzde 0,3), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 21 bin 502 adet (yüzde 5,9) artarak 386 bin 699 adete ulaştı. 2021 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde toplam 24 milyon 628 bin 96 adet trafiğe kayıtlı araç bulunuyor. Samsun'da toplam 386 bin 699 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6'sına sahip.

Motorlu kara taşıtının; yüzde 49,4'ü otomobil

2021 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle Samsun'daki toplam 386 bin 699 motorlu kara taşıtının; yüzde 49,4'ü (191 bin 133 adet) otomobil, yüzde 3,4'ü ( 13 bin 312 adet) minibüs, yüzde 0,4'ü (1 522 adet) otobüs, yüzde 19,0'1 (73 bin 663 adet) kamyonet, yüzde 2,7'si (10 bin 587 adet) kamyon, yüzde 10,5'i (40 bin 517 adet) motosiklet, yüzde 0,2'si (718 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 14,3'ü (55 bin 247 adet) traktörden oluştu.

Samsun'da Mayıs ayında 7 bin 847 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 62,1 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 19,4 ile kamyonet ve yüzde 7,2 ile traktör takip etti. Samsun'da 2021 yılı Mayıs ayı itibariyle, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı taşıtlar (11,3), otomobil (yüzde 7, 1) ve kamyonet (yüzde 5,9) şeklinde gerçekleşti. - SAMSUN

Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 21 bin 502 adet arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 21 bin 502 adet arttı - Haberler Ekonomi
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