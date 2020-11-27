Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 17 bin 571 adet arttı
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Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 17 bin 571 adet arttı

27.11.2020 17:03 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:08
Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 17 bin 571 adet arttı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Ekim ayı sonunda trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 17 bin 571 (yüzde4,9) artarak 376 bin 74 adete ulaştı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Ekim ayı sonunda trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 17 bin 571 (yüzde4,9) artarak 376 bin 74 adete ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerinden "Samsun İli, Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları" konusunda bir basın bülteni yayınlandı. TÜİK verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 17 bin 571 artarak 376 bin 74 adete ulaştı.

Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 17 bin 571 adet arttı

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Samsun'da 2020 yılı Ekim ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 2 bin 28 adet (yüzde 0,5), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 17 bin 571 adet (yüzde 4,9) artarak 376 bin 74 adete ulaştı. 2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle Samsun'daki toplam 376 bin 74 motorlu kara taşıtının; yüzde 49,2'sİ (185 bin 114 adet) otomobil, yüzde 3,6'sı (13 bin 499 adet) minibüs, yüzde 0,4'ü (bin 520 adet) otobüs, yüzde 19'u (71 bin 366 adet) kamyonet, yüzde 2,8'i (10 bin 397 adet) kamyon, yüzde10,6'sı (39 bin 779 adet) motosiklet, yüzde 0,2'sİ (665 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 14,3'ü (53 bin 734 adet) traktörden oluştu.

Ekim ayında Samsun'da 14 bin 316 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 66 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 18,2 ile kamyonet ve yüzde 5,5 ile traktör takip etti.

2020 Ekim ayı İtibariyle Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; otomobil (yüzde 6,3), motosiklet (yüzde 5,2) ve özel amaçlı taşıtlar (yüzde 5,1) şeklinde gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 480 bin 472 adet otomobilin yüzde 50'si benzinli, yüzde 41,2'si dizel, yüzde5,5'i LPG yakıtlı olup, yüzde 3,3'ü elektrikli veya hibrit olarak dikkat çekti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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