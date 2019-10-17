Samsun'da motorize yunus ekibi gösteri yaptı

17.10.2019 19:24

Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli motorize yunus ekibi gösteri yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler

Amirliğinin mevcut personeline takviye edilen 3'ü kadın 16 personel, 23

Eylül - 17 Ekim'de Emniyet Genel Müdürlüğü

tarafından görevlendirilen eğitici personel ile Motosikletli Polis Timleri Temel

Eğitim Kursunu tamamladı.

Kursu başarıyla tamamlayan motorize yunus ekipleri, İlkadım ilçesindeki Sevgi Parkı'nda düzenlenen kurs bitirme töreninde hünerlerini sergiledi.

Akrobasi ve seyir halindeyken silah kullanma hareketleri yapan ekipler, beğeni topladı.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, yaptığı konuşmada, önleyici tedbirlerin alınarak etkinliğin artırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Önleyici tedbirlerin artırılmasına yönelik Asayiş Şubesi bünyesinde konuşlandırılan motosiklet ve bisiklet tim amirliklerinin önemli görevler yürüttüğünü belirten Urhal, "İlimizde aynı amaca hizmet etmek üzere şube müdürlüğü bünyesinde bu hizmetleri gören ekiplerimiz var. Bu kursa 16 personelimiz katıldı. Bu arkadaşlarımız eğitimlerini başarıyla tamamladılar. Bununla beraber 7 de motorumuz hizmete girecek." dedi.

Törene, Vali Osman Kaymak, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA