"Modifiyeli araç" uygulamasında 247 araç trafikten men edildi
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"Modifiyeli araç" uygulamasında 247 araç trafikten men edildi

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen "modifiyeli araç" uygulamasında 247 araç trafikten men edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen "modifiyeli araç" uygulamasında 247 araç trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin muhtelif bölgelerinde farklı zamanlarda drift yapan, kurallara aykırı egzoz kullanan, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden, standart dışı ışık donanımı bulunan sürücülere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda da uygulama yapan ekiplerce, 2 bin 66 araç sürücüsüne idari para cezası uyguladı, 247 araç trafikten men edildi.

'Modifiyeli araç' uygulamasında 247 araç trafikten men edildi
'Modifiyeli araç' uygulamasında 247 araç trafikten men edildi
'Modifiyeli araç' uygulamasında 247 araç trafikten men edildi
'Modifiyeli araç' uygulamasında 247 araç trafikten men edildi
'Modifiyeli araç' uygulamasında 247 araç trafikten men edildi
'Modifiyeli araç' uygulamasında 247 araç trafikten men edildi
'Modifiyeli araç' uygulamasında 247 araç trafikten men edildi
'Modifiyeli araç' uygulamasında 247 araç trafikten men edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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