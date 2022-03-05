Samsun'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

AA, Mehmet Kumcağız - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da mobilya imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

CANİK, SAMSUN (AA) - Samsun'da mobilya imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde mobilya imalatı yapılan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Söndürme çalışmaları sırasında bazı çalışanlar dumandan hafif şekilde etkilendi.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

AA / Mehmet Kumcağız - Güncel

İtfaiye, Samsun, Yangın, Canik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title