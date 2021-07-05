Samsun'da minikler masala doyacak
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Samsun'da minikler masala doyacak

Samsun'da minikler masala doyacak
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun'un Ayvacık ilçesinde geliştirilen "Masal Anlatsam Dinler misin?

Samsun'un Ayvacık ilçesinde geliştirilen "Masal Anlatsam Dinler misin?" projesiyle ilçedeki çocuklara görsel unsurlar da kullanılarak masallar anlatılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin projesi hayata geçirildi.

Lisenin çocuk gelişimi bölümünün, daha önce öğrencilerin tasarladığı oyuncaklara "Ay Oyuncak" ismiyle marka tescili aldığı hatırlatılarak bu oyuncaklarla hikaye etkinliklerinin uygulamaya koyulduğu kaydedildi.

Proje kapsamında Eynel İlkokulu ve Yenice Mustafa Çakır İlkokulu ana sınıflarını ziyaret eden okulun öğretmenlerinden Elif Keleş, Semra Düzen ve Meymune Dilek, Türkçe dil etkinliğinde oyuncaklar eşliğinde öğrencilere hikayeler anlattı. Hikaye önlüğü tekniği ile masalların anlatıldığı etkinliği minikler ilgiyle izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ebru Ülker, projeyi Ayvacık'ın tüm okul ve mahallelerine ulaştırmayı, masal dinlemeyen hiçbir çocuk kalmayıncaya kadar kapı kapı gitmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Ülker, "Bu etkinlik minik yavrularımızın gönüllerine masallarla dokunma anlamında bir fırsattır. Bu konuda etkin ve yetkin öğretmen kadromuzla ilçe sınırlarımızı da aşacağımız inancındayız. Başarı ekip işidir. Biz bu güzel ekibimizle bu anlamlı projeyi en güzel şartlarda uygulama azmi içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Samsun'da minikler masala doyacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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