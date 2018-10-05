Samsun'da Minibüsün Yayalara Çarpması
Samsun'un İlkadım ilçesinde minibüsün çarpması sonucu yaralanan kişinin hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde minibüsün çarpması sonucu yaralanan kişinin hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.
Karadeniz Sahil Yolu'nda karşıya geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu yaralanan Coşkun Gürsoy (53), kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada, olay yerinde yaşamını yitiren Yaşar Duyar ile ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Samsun'da dün Mustafa G'nin (63) kullandığı 55 RK 722 plakalı minibüs, Karadeniz Sahil Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan Yaşar Duyar ile Coşkun Gürsoy'a çarpmıştı. Kazada, Duyar olay yerinde hayatını kaybetmiş, Gürsoy hastaneye kaldırılmıştı.