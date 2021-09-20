Samsun'da minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı - Haberler
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Samsun'da minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

AA / İlyas Gün - Haberler | Güncel
Samsun'da minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 13 kişi hafif şekilde yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 13 kişi hafif şekilde yaralandı.

Fındık işçilerini taşıyan Uğur G. yönetimindeki 55 AAT 312 plakalı minibüs, Çatak Mahallesinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrilldi.

Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan Temel Y, Gamze Y, Menekşe T, Fatma A, Hava G, Zahide G, Gülpembe G, Merve G, Hanife G, Cansu G, Mahircan Ç. ve Saffet Ç. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar minibüsten vatandaşların yardımıyla çıkartılarak, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minibüs, bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkartıldı.

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Samsun'da minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı - Haberler
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