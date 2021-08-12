Samsun'da minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Vezirköprü'den Havza istikametine seyreden B.B. idaresindeki 55 C 9608 plakalı minibüs, Pazarcı Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Emre Türker'in (25) kullandığı 61 DL 802 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Emre Türker, Ömer Akça (20) ile İbrahim Can (12) ve Büşra Bolat (24) 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Emre Türker ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ömer Akça ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca