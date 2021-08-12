Samsun'da minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Vezirköprü'den Havza istikametine seyreden B.B. idaresindeki 55 C 9608 plakalı minibüs, Pazarcı Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Emre Türker'in (25) kullandığı 61 DL 802 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Emre Türker, Ömer Akça (20) ile İbrahim Can (12) ve Büşra Bolat (24) 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Emre Türker ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ömer Akça ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Samsun'da minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Demir Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Rıza Kayaalp Lionel Messi Burak Yılmaz Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 12:19:34. #1.15#

title