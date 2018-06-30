Samsun'da Minibüs Yol Kenarındaki Ağaçlara Çarptı: 5 Yaralı
Samsun'un Havza ilçesinde minibüsün yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde minibüsün yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammet Tanrıver (48) idaresindeki 34 GF 5567 plakalı minibüs, Ankara-Samsun karayolu Ereli Kavşağı mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazada sürücü ile Fahri (46), Semiha (46), Edanur (16) ve Elif Ayyıldız (20) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Semiha Ayyıldız, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.