Samsun'da minibüs yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da minibüsün yolun karşısına geçmekte olan yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ödü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun Valiliği önü Atatürk Bulvarı üzerinde saat 19.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Gül idaresindeki 55 RK 722 plakalı minibüs, yaya olarak yolu karşıya geçmekte olan Yaşar Duyar ve Coşkun Gürsoy'a çarptı. Olay yerine ambulans ve polis sevk sevk edildi. Yaşar Duyar kaza yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Coşkun Gürsoy ise 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.