Samsun'da minibüs park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
24.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:03
Samsun'un Kavak ilçesinde park halindeki tıra çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Kavak ilçesinde park halindeki tıra çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ahmet Börekçi'nin kullandığı 60 DK 855 plakalı minibüs, Kalaba mevkisinde kar nedeniyle emniyet şeridinde park halindeki 41 UU 244 plakalı tırın dorsesine çaptı.
Minibüste bulunan Eren Sıkıntı (34) olay yerinde öldü, yaralanan sürücü Börekçi ise 112 Acil Servis ekibince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay