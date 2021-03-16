Samsun'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samsun'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

16.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:28
Samsun'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu yönüne giden Atilla Yoldaş idaresindeki 55 C 6211 plakalı boş servis minibüsü, Samsun-Ordu kara yolu Doğuyaka Kapalı Pazar Yeri mevkisinde, Gökhan Esen'in kullandığı 34 BLD 810 plakalı kamyonetle çarpışarak devrildi.

Kazada sürücüler ile kamyonetteki Muhammet Gonca yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Deniz Çakır Ayşegül Çınar Pelin Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Mesut Bakkal Cüneyt Çakır Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 12:33:04. #1.14#
title