Samsun'da Minibüs Devrildi: 8 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.



Ayvacık'tan Çarşamba yönüne giden Serkan Seven (38) idaresindeki 55 RM 308 plakalı minibüs, Sefalı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.



Kazada sürücü ile araçta bulunan Naran (46), Serdar (40), Ramazan (18), Fatma (36) ve Zeynep Seven (55) ile Semiha (59) ve Sefa Can Altuntaş (18) yaralandı.



Yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.