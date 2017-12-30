Samsun'da Minibüs Devrildi: 3 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı



Atakum ilçesinden İlkadım istikametine giden Sanver İmamoğlu'nun kullandığı 55 AKZ 41 plakalı minibüs, Baruthane mevkisinde aynı yöne giden Resul Karasu idaresindeki 34 YL 4656 plakalı otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.



Kazada, sürücü İmamoğlu ile minibüste bulunan Egemen Arslan ve Nesrin Yürek yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, minibüs kaldırıldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı.