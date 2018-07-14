Samsun'da Minibüs Bariyere Çarptı: 2 Ölü, 9 Yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde minibüsün bariyere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Eyüp Kütük'ün kullandığı 34 DZ 1574 plakalı minibüs, Samsun-Çorum karayolunun 64. kilometresindeki bariyere, daha sonra da yaklaşık 60 metre ilerlerideki yolun diğer tarafındaki bariyere çarptı.

Kazada, minibüste bulunan ve yola savrulan Selahattin Derbas (67) olay yerinde, Şeref Nur Koca ise kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile Ayten Derbas (55), Şeyda Çolak (18), İsmail Çolak (17), Murat Koca (37), Nisa Yılmaz (2), Gözde Fidan (8), Döndü Kütük ve Perihan Bedir ise 112 Acil Servis ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüstekilerin Kocaeli'nin Gebze ilçesinden yola çıktıklarını öğrenildi.