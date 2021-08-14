Samsun'da minibüs ağaca çarptı: 2 yaralı
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Samsun'da minibüs ağaca çarptı: 2 yaralı

Samsun'da minibüs ağaca çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da minibüsün yoldan çıkıp ağaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da minibüsün yoldan çıkıp ağaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Yeşilköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Ç. idaresindeki 52 DK 454 plakalı minibüs yoldan çıkıp ağaca çarptı. Kazada, araç sürücüsü Kerim Ç. ile Yasin Hamza A. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da minibüs ağaca çarptı: 2 yaralı
Samsun'da minibüs ağaca çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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