Samsun'da Minarenin İskelesinden Düşen İşçi Yaralandı
Samsun'da bir caminin minaresindeki iskeleden düşen işçi ağır yaralandı.
Samsun'da bir caminin minaresindeki iskeleden düşen işçi ağır yaralandı.
Kadifekale Mahallesi'nde 30 Ağustos Camisi'nin minaresine kurulu iskelede çalışan işçi Recep Karatay (64), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.
Ağır yaralanan Karatay, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karatay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.