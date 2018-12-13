Samsun'da "Milli Teknoloji Zirvesi"

Samsun Valisi Osman Kaymak, daha çok üreten ve katma değeri yüksek, kaliteli ürünler üretmek gerektiğini söyledi.

Samsun Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Birimi (ÜNİAK) Samsun Topluluğu tarafından düzenlenen "Milli Teknoloji Zirvesi" 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda başladı.

Programın açılışında konuşan Vali Osman Kaymak, ortak akılla milli birlik ve beraberlik içinde katma değeri yüksek üretimin artırılması gerektiğini anlattı.

Ülkenin ve milletin üretkenliğinin artması için çalışılması gerektiğini belirten Osman Kaymak, "Ülkemizin, şehrimizin, vatandaşlarımızın zenginliğini, üretkenliğini nasıl arttıracağız bunun arayışı içinde almalıyız. Hep birlikte daha çok üreten ve katma değeri yüksek ürünler üretmek zorundayız. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde milli atılımı ile dünya ölçeğinde söz sahibi olma yönünde hızla ilerlediğini kaydeden Kaymak, şöyle devam etti:

"Yüksek çözünürlüklü haberleşme uyduları ve alt sistemleri, uydu fırlatma sistemleri, uydu veri işleme ve depolama bilgi destekleme sistemleri konusunda önemli neticeler alınmaktadır. Terörle mücadelede kullanılan İHA ve SİHA'larla birlikte ilklere imza atılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, İHA'ları dünyada bu kadar etkili kullanabilen 3 ülkeden biridir."

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da dünyanın yeni bir sanayi ve teknoloji anlayışına yöneldiğini, Türkiye'nin de bu anlayışta yerini alması gerektiğini ifade etti.

Dünyanın yapay zeka, endüstri 4.0, akıllı teknolojiler ile yüksek teknolojiyi kullanmaya başladığına işaret eden Aydın, şunları söyledi:

"Kendi potansiyelimizi ve gençlerimizin milli teknolojiyle ilgili farkındalıklarını artırabilmek için böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Üniversiteler yeni bilgilerin üretildiği, yeni bakış açılarının filizlendiği, yeni projelerin geliştirildiği yerlerdir. Bu nedenle üniversiteler bilim ile hayatı, teknoloji ve sanayiyi buluşturan yerler olma çabası içerisinde olmalıdır. Samsun Üniversitesi toplumun ihtiyaçlarını önde tutarak öncelikle şehrine, bölgesine ve ülkesine daha sonra bilim dünyasına faydalı bireyler yetiştirmeyi, projeler üreterek milletimizle beraber olmayı hedeflemektedir."

Milli üretime vurgu yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de Türkiye'nin yerli ve milli üretimde sürekli gelişim göstermesinin önem taşıdığını söyledi.

Milli Teknoloji Zirvesi ile ileri teknolojinin Türkiye'de geliştirilmesine yönelik çalışmalar için gençlerin teşvik edilmesi ve geleceğin katma değerli ürünlerinin ülkeye kazandırılmasının, millete katkılarının bilimsel olarak ortaya konulması hedefleniyor.

Milli ve yerli savunma teknoloji politikaları, Türkiye'nin teknoloji hareketi, hava ve savunma sistemlerinin gelişimi gibi konularda teknoloji alanında sunumlar yapılacak zirve 2 gün sürecek.