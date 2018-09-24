Samsun'da Midibüste Zulalanmış 23 Bin 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçti

Samsun'da şüphe üzerine bir midibüste yapılan aramada aracın içine zulalanmış 23 bin 800 paket kaçak sigara ile 400 paket tütün ele geçirirken, olayla ilgili Azeri uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekekköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları risk aramalarda şüphe üzerine Türk plakalı bir midibüsü durdurdu. Iğdır'dan İstanbul'a gittiği öğrenilen midibüsün içinde yapılan aramada aracın tavanına ve yan taraflarına zulalanmış toplam 23 bin 800 paket kaçak sigara ile her biri 25'er gramlık 400 paket tütün ele geçirildi. Olayla ilgili midibüste bulunan Azeri uyruklu Senan Seyidov ve Zaur Seyidov yakalanarak gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN