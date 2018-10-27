Samsun'da Mezarlıkta Narkotik Baskını

Samsun'da narkotik polisi tarafından Unkapanı Mezarlığı'nda uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olarak operasyon düzenlendi.

İlkadım ilçesinde bulunan Unkapanı Mezarlığı'nda narkotik polisi tarafından operasyon gerçekleştirildi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ali Kovancı'nın koordinesinde yapıldı. Narkotik köpeği Keita'nın da katıldığı operasyonda mezarlıkta ve çevrede bulunan toplam 167 şüpheli, 13 araç ve 2 işyerinde arama yapıldı. Polisin yakalayarak üst araması yaptığı 1 şüphelinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu madde bulundu. Öte yandan 3 kişinin ise uyuşturucu madde içtiği belirlendi. Toplam 4 kişi ters kelepçe yapılarak gözaltına alınıp emniyete götürüldü.