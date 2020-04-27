Samsun'da mezarlık doluluk oranları Samsun'da Asri ve Kıranköy Mezarlıkları yüzde 90 doluluk oranına ulaştı, Derecik Mezarlığı'nda ise yer sıkıntısı yok. Asri ve Kıranköy'de mezar yeri 10 bin, Derecik'te ise 4 bin TL.

Samsun'da Asri ve Kıranköy Mezarlıkları yüzde 90 doluluk oranına ulaştı, Derecik Mezarlığı'nda ise yer sıkıntısı yok. Asri ve Kıranköy'de mezar yeri 10 bin, Derecik'te ise 4 bin TL.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürü Mustafa Demir, Asri ve Kıranköy Mezarlıklarının doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını, definleri Derecik Mezarlığı'na yaptıklarını söyledi. Atakum ilçesinde bulunan Derecik Mezarlığı'nda yer sıkıntısı olmadığını belirten Müdür Demir, "Kıran ve Asri Mezarlıklarımız yüzde 90 doluluk oranındadır. Şu anda gelen cenazeleri Derecik Mezarlığımıza yönlendiriyoruz. Orada defin işlemlerimizi yapıyoruz" dedi.

"Hiçbir zaman sınırlaması olmadan nakil işlemi yapıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü olarak şehirler arası cenaze nakil işlemlerini yaptıklarını ifade eden Demir, "Vatandaş Samsun'da vefat etti. Şehir dışına gidecekse hiçbir zaman sınırlaması olmadan buradan gönderiyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Türk Hava Yolları (THY) ile anlaşması var. Burada kefenleme ve tabut işlemlerini yaptıktan sonra hava yolu ile de uzak illere gönderiyoruz" diye konuştu.

Mezar yeri fiyatları 4 ile 10 bin TL

Mezar yeri fiyatları hakkında bilgi veren Demir, "Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında bir kişi normal yer aldığında 10 bin TL, Derecik Mezarlığı'nda bu fiyat 4 bin TL'dir. Normal definde mezar yeri 150 lira. Kimsesiz birinin defin işlemlerini ücretsiz yapıyoruz. Biz burada kullandığımız malzemelerimiz kefen, tahta ve otopsi hizmetleri ücretleri belediyemiz tarafından karşılanıyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA