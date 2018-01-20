Samsun'da Meyve ve Sebze Yüklü Tır Devrildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, meyve ve sebze yüklü tırın su kanalına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, meyve ve sebze yüklü tırın su kanalına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Samsun'dan Ordu yönüne giden Ali Fuat Bakan idaresindeki meyve ve sebze yüklü tır, Dikbıyık Mahallesi'nde yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü Bakan, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçtaki sebze ve meyveler ise kanala döküldü.