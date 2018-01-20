Samsun'da Meyve ve Sebze Yüklü Tır Devrildi

Samsun'da Meyve ve Sebze Yüklü Tır Devrildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, meyve ve sebze yüklü tırın su kanalına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Samsun'da Meyve ve Sebze Yüklü Tır Devrildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, meyve ve sebze yüklü tırın su kanalına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Samsun'dan Ordu yönüne giden Ali Fuat Bakan idaresindeki meyve ve sebze yüklü tır, Dikbıyık Mahallesi'nde yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada, yaralanan sürücü Bakan, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçtaki sebze ve meyveler ise kanala döküldü.

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