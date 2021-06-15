Son dakika! Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlar su kanalına devrildi: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlar su kanalına devrildi: 2 yaralı

Son dakika! Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlar su kanalına devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 55 T 7434 plakalı ticari taksinin sürücüsü Ahmet Yavuz (23), sollamak istediği Erol Barut'un kullandığı 55 H 4747 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, arkasında seyreden Tufan Sezen (55) yönetimindeki 55 HT 369 plakalı otomobille de çarpıştı.

Araçlar yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi.

Kazada yaralanan sürücüler Yavuz ve Sezen, 112 Acil Servis ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika! Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlar su kanalına devrildi: 2 yaralı
Son dakika! Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlar su kanalına devrildi: 2 yaralı
Son dakika! Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlar su kanalına devrildi: 2 yaralı
Son dakika! Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlar su kanalına devrildi: 2 yaralı
Son dakika! Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlar su kanalına devrildi: 2 yaralı
Son dakika! Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlar su kanalına devrildi: 2 yaralı
Son dakika! Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlar su kanalına devrildi: 2 yaralı
Son dakika! Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlar su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Boris Johnson Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Hande Ataizi Funda Eryiğit
Spor Diego Şenol Güneş Okay Yokuşlu Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlar su kanalına devrildi: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 23:47:05. #1.16#

title