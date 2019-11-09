Samsun'da Mevlit Kandili kutlandı

09.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:16

Samsun'da Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Havza Belediyesi tarafından Kevser Camisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara yatsı namazının ardından tatlı ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, vatandaşların kandilini kutlayarak tatlı ikram etti.

Özdemir, kandillerin sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendiren zaman dilimleri olduğunu belirterek, "İki cihan peygamberi Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerini kutlarken O'nun yaşantısının ve ahlakının örnek alınması ve ülkemizin birlik ve beraberliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde mübarek gecelerin bir fırsat olarak görülmesi gerekiyor. İnsanlığın huzuru ve mutluluğu için yaptığı çağrının hayatımıza rehberlik etmesini sağlamalı, güzel ahlakı ve yol gösterici nasihatleriyle yaşantımıza yön vermeliyiz." dedi.

Etkinliğe AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ile Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

Mevlit Kandili dolayısıyla Havza Yunus Emre Sevgi Hoşgörü Eğitim Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından vatandaşlara kandil simidi verildi.

Dernek Başkanı Cezmi Kaya, vatandaşların kandilini kutladı.

Kavak

Kavak ilçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Kavak Müftülüğünce Merkez Yörgüç Paşa Camisi'nde düzenlenen programda cami din görevlileri ve Yaşar Doğu Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu öğrencisi tarafından Kur'an okundu, ilahiler seslendirildi.

Caminin din görevlisi Muhittin Düzenli'nin Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi ve yaşantısıyla ilgili sunumunun ardından program, duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA