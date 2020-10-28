Samsun'da Mevlid Kandili kutlamaları

Samsun İl Müftülüğünden vaizeler, Mevlid Kandili dolayısıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Samsun İl Müftülüğünden vaizeler, Mevlid Kandili dolayısıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Vaizeler Emine İpekdal ile Esra Keskin, Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Özlem Akarcayı ziyaret etti.

Mevlid Kandili'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirten İpekdal, insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen Peygamber efendimizin yeryüzünü şereflendirmesinin insanlık tarihinin en müstesna hadiselerinden biri olduğunu vurguladı.

Özlem ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ortak yürütülen çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarete kurum vaizleri Korkmaz Çakır ile Seyfi Çiçen de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü