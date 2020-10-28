Sarıkamış'ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili
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Sarıkamış'ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili

28.10.2020 20:11 | Son Güncelleme: 28.10.2020 21:53

Sarıkamış'ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar 'Mevlid Kandili'ni pandemi (salgın) gölgesinde ihya etti.

Sarıkamış'ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar 'Mevlid Kandili'ni pandemi (salgın) gölgesinde ihya etti.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandili münasebetiyle Sarıkamış'ta vatandaşlar camilere akın etti. Kentteki camilerde bu önemli gece nedeniyle Mevlid-i Şerif merasimleri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya karşı aldığı karara destek verdiğini ifade eden Berkan Gökcan, "Tüm İslam aleminin Mevlid kandilini canı yürekten kutluyorum. İnşallah geçirdiğimiz bu sıkıntılı dönemlerde ülkemize vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Fransa başkanı Macron Peygamber efendimize ağır ithamlarda bulunuyor. Bu durumdan hiç hoşnut değiliz. Cahilce ve ahlaksızca bir tutum içerisinde, biz Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Tepkimizi göstermek zorundayız. Çünkü Peygamber efendimiz kırmızı çizgimizdir" dedi.

Kentteki camilerde bu önemli gece nedeniyle Mevlid-i Şerif merasimleri yapıldı. Fiziksel mesafe kuralına riayet edilen Mevlid Kandili programları yapılan dua ile sona erdi.

AY-

28.10.2020

Sarıkamış'ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili
Sarıkamış'ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili
Sarıkamış'ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili
Sarıkamış'ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili
Sarıkamış'ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili
Sarıkamış'ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili
Sarıkamış'ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili
Sarıkamış'ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili
Sarıkamış'ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili
Sarıkamış'ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili
Sarıkamış'ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili
Sarıkamış'ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili
Sarıkamış'ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili
Sarıkamış'ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili
Sarıkamış'ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili
Sarıkamış'ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili
Sarıkamış'ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili
Sarıkamış'ta pandemi gölgesinde Mevlid Kandili

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER YILDIRIM

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