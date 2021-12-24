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Metruk evde çıkan yangın söndürüldü

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da 2 katlı metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da 2 katlı metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İlyasköy Mahallesi 23 Nisan Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binanın zemin katında yangın çıktı.

Binadan çıkan alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını etrafındaki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında evin penceresinden çıkan alevler, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Metruk evde çıkan yangın söndürüldü

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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