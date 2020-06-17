Samsun'da metruk binada çıkan yangın hasara yol açtı
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Samsun'da metruk binada çıkan yangın hasara yol açtı

Samsun'un İlkadım ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samsun'da metruk binada çıkan yangın hasara yol açtı
17.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:58

Samsun'un İlkadım ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Makina Mühendisleri Odası yanındaki 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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