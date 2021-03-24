Samsun'da metrekareye 31,8 kg yağış düştü, dereler coştu

Samsun'da metrekareye 31,8 kg yağış düştü, dereler coştu

SAMSUN - Samsun'da son 24 saatte merkezde metre kareye 31,8 kg yağış düştü, debileri yükselen dereler coştu.

Türkiye genelinde etkili olan yağışlar Samsun'da da etkisini gösterdi. Son 24 saatte iç kesimlerde kar ve karla karışık yağmur, kıyı kesimlerde ise kar şeklinde düşen yağışlar barajların da belli oranda dolmasına neden oldu. Samsun'da en fazla yağış metre kareye 48 kg ile Yakakent ilçesine düşerken, şehir merkezine ise metre kareye 31,8 kg yağış düştü. Yağışlar dolasıyla il merkezi ve ilçelerdeki derelerin su seviyesi yükselirken, debisi de arttı. Barajların doluluk oranı da arttı. Şehir merkezinde bulunan İlkadım ilçesi ile Atakum Belediyesi'ni ayıran yılın büyük bölümü kuru olan Kürtün Deresi'nde de yağışlar dolayısıyla su seviyesi gözle görülür bir şekilde arttı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava tahmin uzmanlarının verdiği bilgide, "Samsun'da pazar gününe kadar yağışlar aralıklı olarak devam edecek. Sıcaklıkta önemli bir değişiklik yok. Son 24 saatte Samsun merkeze metre kareye 31,8 kg yağış düştü. En fazla yağış metre kareye 48 kg ile Yakakent ilçesine düştü. Alaçam'da metre kareye 41, Asarcık'ta ise metre kareye 33 kg yağış düştü. Pazar gününe kadar devam edecek yağışların iç kesimlerde kar ve karla karışık yağmur, kıyı kesimlerde ise yağmur şeklinde olmasını bekliyoruz. Pazar gününe kadar Samsun'da maksimum sıcaklıklar 8-10 derece arasında olacak. En düşük sıcaklıklar ise 1-4 derece arasında olacak" denildi.

Samsun'da yağışların pazar gününe kadar aralıklı olarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR