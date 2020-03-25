Samsun'da meslek lisesinde 3 boyutlu yazıcı ile siperlik üretiliyor Samsun'da, Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sırasında korunmalarını sağlamak amacıyla siperlik üretiliyor.

Samsun'da, Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sırasında korunmalarını sağlamak amacıyla siperlik üretiliyor.

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, kendi imal ettikleri 3 boyutlu yazıcılarla sağlık çalışanlarının kullanması için siperlik üretmeye başladı.

Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Osman Karakuş ve hastane müdürü Mehmet Özata ile fikir alışverişinde bulunan lisenin müdürü Orhan Sarıer, örnek siperliklerin beğenilmesi üzerine seri üretime geçti.

Sarıer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına destek olmak için siperlik üretimine başladıklarını söyledi.

Fedakarca çalışan sağlık personelinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Sarıer, "Gayretlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak ürettiğimiz siperlikleri sağlık çalışanlarımıza hediye edeceğiz." dedi.

Sarıer, 3 boyutlu 4 yazıcı ile üretim yaptıklarını belirterek, talep olması durumunda kurum ve kuruluşlar ile özel işletmelere de verebileceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA