Samsun'da Mercedes Tutkunları Bir Araya Geldi

Samsun Mercedes Kulübü Derneği, Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla yapılacak etkinlikler için bir araya geldi.

Dernek lokalinde toplanan mercedes severler, 19 Mayıs 2019'ta dernek olarak yapılacak etkinliklerin planlamasını masaya yatırdı.

Samsun Mercedes Kulübü Derneği Başkanı Ceyhun Ercan, Samsun ve Karadeniz'de Mercedes tutkunları olarak büyük bir aile olduklarını söyledi.

Atatürk'ün şehri Samsun için ellerinden gelen yaptıklarını belirten Ercan, şöyle konuştu:

"Samsun Mercedes Kulübü olarak kulüp binamızda toplandık. Samsun'da 19 Mayıs 2019 Pazar günü Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılına denk gelen günde tüm Mercedes klasik araçları bir arada toplamak adına planlama yaptık. Almanya'dan ve şehir dışından gelecek dostlarımızla Samsun'a yakışır tam bir Atatürk şehri oluşturacağız. Amacımız 19 Mayıs 2019 Pazar günü için şehir dışından gelecek klasik araçlar ve Mercedeslerle Türk bayrağı bayrağı açarak yat limanını kırmızıya bürüyeceğiz." diye konuştu.

Toplantı ikramın ardından son buldu.