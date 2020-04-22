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İbrahim Sağlam, Çarşamba, Samsun, Ekonomi, Haber

Samsun'da meralarda hayvan otlatma sezonu açıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da meralarda hayvan otlatma sezonun açıldığını belirterek, Çarşamba İlçesi Yukarı Dikencik Mahallesi Mera Islah Projesinin de 2022 yılında tamamlanacağını söyledi.

22.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:26
Samsun'da meralarda hayvan otlatma sezonu açıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da meralarda hayvan otlatma sezonun açıldığını belirterek, Çarşamba İlçesi Yukarı Dikencik Mahallesi Mera Islah Projesinin de 2022 yılında tamamlanacağını söyledi.

Samsun meralarında hayvan otlatma sezonu açıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ayrıca 350 dekarlık Yukarı Dikencik Mahallesi Mera Islah Projesinin son durumu hakkında da açıklamalarda bulundu.

Samsun'un toplam mera varlığından bahseden İbrahim Sağlam, "Toplam mera varlığımız 154 bin 635 dekar olup meralarımızın 33 bin 500 dekarında mera ıslah çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. 11 mahallemizde yürütülmekte olan Mera Islah ve Amenajman çalışmaları ile beraber toplam 42 bin 800 dekar meralarımızı da ıslah etmiş olacağız. 2019 yılında başladığımız Çarşamba İlçesi Yukarı Dikencik Mahallesi Mera Islah Projemizi 2022'de tamamlamış olacağız. Söz konusu meramızın yüzölçümü 350 dekardır. Meramızda otlatma yapılamaz iken biz çalı, böğürtlen gibi istilacı bitkileri iş makineleri ile temizleyerek merada arpa ve fiğ karışımı ön bitki ekimi ve gübreleme yaptık" dedi.

Devam eden mera ıslah çalışmaları hakkında bilgi veren Sağlam, şunları söyledi:

"Bu yıl yaklaşık 5 bin balya ot hasadı bekliyoruz. Hayvanların yaz aylarında otlarken güneşten korunmasını sağlamak için canlı ağaçları gölgelik olarak bıraktık. Hayvanların içme suyu ihtiyaçları için suluklar koyacağız. Yukarı Dikencik çiftçilerimizin katkıları ile meramızın sınırlarını tel çitle çevirerek hayvanlarımızın daha rahat hareket etmesini sağladık. Bu yıl Ekim-Kasım aylarında meramıza çok yıllık 5'li karışım yem bitkisi tohumları ekimi yapılarak hayvanlarımızın otlatmasına bırakacağız. Hayvancılıkta maliyetlerin yüzde 70'i kaba yem giderleri olduğu için mera ıslahlarına önem veriyoruz. Et meselesinin ot meselesi olduğu bilinciyle durmadan üretmeye devam ediyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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