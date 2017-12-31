Samsun'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Samsun Şubesi, Mekke'nin fethinin 1387. yıl dönümü dolayısıyla "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" isimli bir program düzenledi.



Hasan Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Samsun Yıldırımlar Mehteran'ın marşlarıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Türkiye Birincisi Mustafa Altıkat, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hamdi Arslan ve Samsun Büyük Cami İmam Hatibi Hamdi Demirbaş'ın Kur'an-ı Kerim okumasıyla devam etti. Dolunay Grubu'nun ilahileri, semazen gösterisi ve Siyer-i Nebi ödül töreni ile program sona erdi.



Türkiye'nin 81 İlinde Mekke'nin Fetih Gecesi programını düzenlediklerini belirten AGD Samsun Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Durnaoğlu, "Mekke'nin fethi bizim için çok önemli. Mekke bizim için şehitlerin anısı, kutsal mekan, müminlerin namazgahı. Bu yüzden biz Mekke'nin fethine çok önem veriyoruz. Peygamber efendimizin Mekke'ye ne kadar önem verdiği biz burada gençlerimize anlatmak istiyoruz" dedi. - SAMSUN