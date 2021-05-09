Samsun'da Mehmetçik tarafından yaralı bulunan ceylan tedavi altına alındı
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Samsun'da Mehmetçik tarafından yaralı bulunan ceylan tedavi altına alındı

Samsun'da Mehmetçik tarafından yaralı bulunan ceylan tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da askerlerin devriye görevi yaparken yaralı bulduğu ceylan tedavi altına alındı.

Samsun'da askerlerin devriye görevi yaparken yaralı bulduğu ceylan tedavi altına alındı.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde yürüttükleri önleyici kolluk devriye faaliyeti sırasında dere yatağında yaralı ceylanı fark etti.

Ekiplerin besleyip su verdiği ceylan, bölgeye çağırılan Samsun Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Sol arka bacağı kırık olduğu anlaşılan ceylan, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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