Samsun'da Mehmetçik tarafından yaralı bulunan karaca, milli parklar görevlilerine teslim edildi
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Samsun'da Mehmetçik tarafından yaralı bulunan karaca, milli parklar görevlilerine teslim edildi

17.03.2021 19:45 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:49
Samsun'da Mehmetçik tarafından yaralı bulunan karaca, milli parklar görevlilerine teslim edildi

Samsun'da askerlerin devriye görevi yaparken yaralı bulduğu karaca koruma altına alındı.

Samsun'da askerlerin devriye görevi yaparken yaralı bulduğu karaca koruma altına alındı.

Jandarma ekipleri, Çarşamba ilçesi Muşcalı Mahallesi'nde yürüttükleri önleyici kolluk devriye faaliyeti sırasında yol kenarında, ön iki bacağı kırık karacayı fark etti.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen karaca, burada askerlerce battaniyeye sarılıp beslendi.

Karaca daha sonra battaniyeye sarılı olarak, Samsun Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Koruma altına alınan karaca, tedavisi sonrasında doğaya salınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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