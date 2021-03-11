Samsun'da Mehmet Akif Ersoy anısına kitap hazırlandı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı münasebetiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi, "100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" kitabı hazırladı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bastırılan kitabın lansmanı, akademisyenlerin katılımı ile 12 Mart'ta SBB TV'nin "İstikbalden İstiklale Giden Yol" programında yapılacak.

Tarihçiler, sanat tarihçileri ve edebiyatçılardan oluşan 10 kişilik komisyonun yoğun araştırmaları ve titiz çalışmasıyla tamamlanan "100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" kitabı, milli şairin hayatından kesitlerin yanı sıra şiirin nasıl yazıldığını anlatıyor. Kitapta ayrıca çok sayıda tarihi belge ve önemli bilgilere de yer veriliyor. Kitabın her kesim tarafından okunması için makul fiyatla kitap evlerinde satışa sunulacak.

İstiklal Marşı'nın 100. yılına armağan olarak hazırlanan kitapla ilgili değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kalıcı bir eser bırakmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Kitapta Mehmet Akif Ersoy'un yaşam serüvenini, kişiliğini, faaliyetlerini, şiirin ortaya çıkış ve yazılış süreçlerini net bir biçimde ortaya koyduklarını ifade eden Demir, "23 Nisan 1920 günü Ankara'da yayımlanan 'Hakimiyet-i Milliye' gazetesini transkripsiyon olarak yeniden bastık. 100 yıl öncesine ışık tutmak maksadıyla 'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif' adlı eseri yazdık. Bu kitap, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Mehmetçiğimiz ve Mehmet Akif'e küçük de olsa bir vefa borcu ödeme adımıdır." ifadesine yer verdi.

12 Mart'ta SBB TV'den yayınlanacak programa Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Bayram, OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Çıkla ve Dr. Muhammed İkbal Güler katılacak. Saat 20.00'de başlayacak program Prof. Dr. Selçuk Çıkla moderatörlüğünde yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun