Samsun'da meclis üyesi toprağa verildi
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Samsun'da meclis üyesi toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Samsun'da meclis üyesi toprağa verildi

Samsun'da hayatını kaybeden Terme Belediye Meclis Üyesi, belediye hizmet binası önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Samsun'da hayatını kaybeden Terme Belediye Meclis Üyesi, belediye hizmet binası önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan Belediye Meclis Üyesi Aydın Ekiz, geçirdiği rahatsızlık sonrasında Samsun'da bulunan bir hastanede hayatını kaybetti. Evinin önünde helallik alınan 57 yaşındaki Ekiz için, belediye hizmet binası önünde cenaze töreni düzenlendi.

"Her zaman örnek oldu"

Merhum Ekiz'in, Terme Belediyesi'nde tecrübesiyle birçok siyasetçiye öncü olduğunu belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Hem bilgisiyle hem de nezaketi ve saygısıyla bizlere her zaman örnek oldu. Ani vefat haberi, mesai arkadaşlarını ve tüm sevenlerini derinden üzdü. Sevgili, saygılı siyasetçimiz, herkesin ağabeysi Merhum Aydın Ekiz'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

İlçe Müftüsü Ömer Ergül tarafından kılınan cenaze namazının ardından Aydın Ekiz'in cenazesi, gözyaşları eşliğinde uğurlanarak aile kabristanlığına defnedildi. - SAMSUN

Samsun'da meclis üyesi toprağa verildi
Samsun'da meclis üyesi toprağa verildi
Samsun'da meclis üyesi toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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