Samsun'da Mecidiye Caddesi'nde HES kodu uygulaması
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Samsun'da Mecidiye Caddesi'nde HES kodu uygulaması

08.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:33
Samsun'da Mecidiye Caddesi'nde HES kodu uygulaması

Samsun'a kalabalığın yoğun olduğu Mecidiye Caddesi'nde polisler HES kodu sorgulamadan vatandaşları caddeye almıyor.

Samsun'a kalabalığın yoğun olduğu Mecidiye Caddesi'nde polisler HES kodu sorgulamadan vatandaşları caddeye almıyor.

Samsun'da korona virüs istatistiklerinde artık gözlenmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olduğu alışveriş merkezi bölgelerine vatandaşların girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıyor. Halkın yoğun olduğu İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Mecidiye Caddesi girişinde HES kodu sorgulanmadan kimse caddeye alınmıyor. - SAMSUN

Samsun'da Mecidiye Caddesi'nde HES kodu uygulaması
Samsun'da Mecidiye Caddesi'nde HES kodu uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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