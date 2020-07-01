Samsun'da mavi bayraklı plaj sayısı 13'e yükseldi
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Samsun'da mavi bayraklı plaj sayısı 13'e yükseldi

Türkiye'nin 29 kilometre uzunluğu ile en uzun kumsallarından birine sahip Samsun'da, mavi bayraklı plaj sayısı 13'e yükseldi.

Samsun'da mavi bayraklı plaj sayısı 13'e yükseldi
01.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:10

Türkiye'nin 29 kilometre uzunluğu ile en uzun kumsallarından birine sahip Samsun'da, mavi bayraklı plaj sayısı 13'e yükseldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte Fener Plajı, İnci Plajı, Körfez Plajı, Omtel Plajı, İncesu Plajı, Terme Karavan Plajı, Terme Çevre Eğitim Plajı, Nazar Plajı, Gençlik Plajı, Denizevleri Plajı, Denikızı Plajı ve Dantel Plajı'nın yanı sıra bu yıl da Golf Plajı mavi bayrak unvanına sahip oldu.

Böylece Samsun, en fazla mavi bayrağa sahip kentler sıralamasında Antalya, Muğla, İzmir, Aydın ve Balıkesir'in ardından 6'ncılığı Çanakkale ile paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Mustafa Güler, 13 plajında mavi bayrak dalgalanan Samsun kıyılarını alt ve üstyapı çalışmalarıyla turizm sezonuna hazırladıklarını belirtti.

Mavi bayraklı plaj sayısını artırmayı hedefledikleri aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Plajların yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında standartlarının yükseltilmesini hedefliyoruz. Mavi bayrak, turizm sektörü adına önemli bir ölçüt. Uluslararası öneme sahip özelliğiyle de Türk turizmine katkı sağlamaktadır. Bu yıl 13. mavi bayrağımızı göndere çekeceğiz. Kovid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen hususlarda tüm önlemlerimizi aldık. Bu yıl şezlong mesafeleri, donanım ve ekipmanların hijyenine yönelik önlemler ve atıkların yönetimine dair birtakım ilave kriterleri uygulayacağız."

Kaynak: AA

Manşet

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