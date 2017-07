Samsun'da Mavi Bayrak Ödül Töreni

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Samsun'un sahilleri turizm açısından önem taşıyor. Sosyalleşmemizin, çevre hayatımızın bel kemiği olan güzel denizimizin sahillerinde temizlik abidesi mavi bayraklar dalgalanıyor." dedi.



Bakan Kılıç, Atakum İnci Plajı'nda düzenlenen mavi bayrak ödül töreninde yaptığı konuşmada, Samsun'a her gün yeni bir değer kazandırıldığını belirterek, mavi bayrağın kente hayırlı olması temennisinde bulundu.



Mavi bayrağı Samsun'a kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz başta olmak üzere ekibine teşekkür eden Kılıç, "Samsun'un sahilleri turizm açısından önem taşıyor. Sosyalleşmemizin, çevre hayatımızın bel kemiği olan güzel denizimizin sahillerinde temizlik abidesi mavi bayraklar dalgalanıyor." ifadesini kullandı.



Kentteki sahillerin güzelliğinin tescillendiğini, bu güzelliklere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:



"Samsun, Karadeniz'in incisi. Samsun çok önemli bir şehir. Milli mücadelenin meşale şehri. Samsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne giden yolun ilk adımının şehri. Samsun artık aynı zamanda bir olimpiyat şehri olarak da anılacak inşallah. Samsun'un ev sahipliğinde 18-30 Temmuz'da yapılacak 23. İşitme Engelliler Olimpiyatları, Samsun'umuz açısından çok önemli. Şehirciliğimiz, çevremiz, gelecek yürüyüşümüz, turizmimiz gelişimizle alakalı çok önemli bir görev olacak. Tabiri caizse katalizatör olacak bir organizasyon."



Samsun'da 7 plajda mavi bayrak oldu



Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan da mavi bayrağın alınması zor bir değer olduğuna dikkati çekti.



Plajların mavi bayrak alabilmesi için 40'ın üzerinde kriter bulunduğunun altını çizen Ceylan, "Samsun gerçekten bu anlamda son derece başarılı. Karadeniz'imizin incisi. Ordu'da birkaç mavi bayrak var. Samsun'umuzda bu yıl itibarıyla 7 plajımız mavi bayrak ile ödüllendirilmiş bulunuyor. Bu noktaya kolay gelinmiyor. Alt ve üst yapısıyla, denizlerimizin kirliliği ile 40'a yakın kriter neticesinde bu ödüle layık görülmekte." diye konuştu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da doğaya, çevreye ve tüm yaratılanlara saygı duymayı birinci görev gördüklerini söyledi.



Çevrenin çok önemli bir konu olduğuna işaret eden Karaaslan, "Bugün buradaki mavi bayrak ödülü sadece Samsun'daki bu plaja verilmiş bir ödül değildir. Sadece Karadeniz'in almış olduğu bir ödül değildir. Aslında bizlerin insanlığa karşı sorumluluğumuzun bir göstergesidir. O nedenle bu ödülü gerçekten çok önemsiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Vali Osman Kaymak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın da konuşmasının ardından plaja mavi bayrak asıldı.