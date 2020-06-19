Samsun'da maske takmak zorunlu oldu SAMSUN'da, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

SAMSUN'da, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, daha önceki kurul kararlarında maske takma zorunluluğu getirilen yerlere ilave yerler eklendiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde 20 Haziran saat 08.00'den itibaren vatandaşların tamamının, ikametleri haricindeki tüm kamusal alanlarda (kamu binaları, pazar yerleri, park, bahçe, bulvar, cadde, sokak vb.) ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, bu karara uymayan vatandaşlara İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA