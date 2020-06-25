Samsun'da 'maske takın' diye uyaran polise bıçakla saldıran genç tutuklandı
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Samsun'da 'maske takın' diye uyaran polise bıçakla saldıran genç tutuklandı

- Samsun'da 'maske takın' diye uyaran polise bıçakla saldıran genç tutuklandı Samsun'da sokakta maske takılması için uyaran polislere bıçaklı saldırdığı iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:23

- Samsun'da 'maske takın' diye uyaran polise bıçakla saldıran genç tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da sokakta maske takılması için uyaran polislere bıçaklı saldırdığı iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Çitlik Caddesi üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 Haziran'dan itibaren maske takma zorunluluğu getirildi. Bugün Samsun'un en işlek caddesinde polis ekipleri maske takmayanlara uyarıda bulunurken, İ.A.ile annesi Ş,A. ile polisler arasında gerginlik yaşandı. Polis memurları olay sırasında zor anlar yaşarken, annesiyle polise direnen gencin ise bıçak çekip polislere saldırdığı ileri sürüldü. Yoldan geçen bazı vatandaşlar da polislere yardım ederek olayların büyümesini önledi. Anne-oğul gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Anne Ş,A, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, polisteki sorgulanmasının tamamlanmasının ardından İ.A. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verip tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen İ.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da 'maske takın' diye uyaran polise bıçakla saldıran genç tutuklandı

Kaynak: İHA

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